Во Владимирской области упростят порядок отчётности малого бизнеса перед Росстатом. Согласно...

Во Владимирской области упростят порядок отчётности малого бизнеса перед Росстатом.Согласно законопроекту минэкономразвития, который позволяет сократить количество критериев, по которым малый бизнес отчитывается перед Росстатом, предприниматели сэкономят и деньги, и время, сообщает РБК.Теперь не нужно заполнять многочисленные формы документов в различные ведомства, где дублируется информация.Малому бизнесу предложат предоставить статистическую отчетность личном кабинете на цифровой платформе по исчерпывающему перечню показателей. Вместо этого малому бизнесу предложат предоставить статистическую отчетность в личном кабинете на цифровой платформе.Фото pxfuel.com