На одной из ферм в Суздальском районе на работу приняли робота-доярку. Об этом в соцсетях рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области Константин Демидов.

На одной из ферм в Суздальском районе на работу приняли робота-доярку. Об этом в соцсетях рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области Константин Демидов. Это не первая попытка механизировать процесс сбора молока в 33 регионе, подчеркнул Демидов.: Доильные роботы есть во многих регионах, но у нас этот робот – первый. Впрочем, в ближайшее время