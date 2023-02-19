Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика за некачественный...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика за некачественный капремонт крыши.В Лакинске, в одной из квартир дома №67 по проспекту Ленина обрушился потолок. Собинская межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила, что подрядчик Фонда капитального ремонта не выполнил необходимые работы.В 2020 году подрядчик приступил к капремонту крыши. Строители должны были устранить все дефекты. Нужно было либо заменить, либо усилить поврежденные балки, которые уже износились и сгнили, а от стен отвалилась штукатурка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Но подрядчик этого не сделал. Строители утеплили чердак минеральной ватой, не сняв старое покрытие из шпака. Чердак оставался открытым, утеплитель впитал дождевую воду и стал еще тяжелее. Через несколько лет перекрытия не выдержали большой нагрузки, и в результате этого в квартире обрушился потолок.В отношении подрядчика возбуждено уголовное дело.Фото pxfuel.com