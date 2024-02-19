6,5 лет строгого режима получил владимирец за покушение на убийство незнакомца в микрорайоне...

6,5 лет "строгого режима" получил владимирец за покушение на убийство незнакомца в микрорайоне ЮрьевецВ отношении жителя Владимира, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, вынесен приговор. Он обвиняется в покушении на убийство 32-летнего мужчины.Судом установлено, что в июле 2023 года между 45-летним обвиняемым и незнакомым ему мужчиной произошел конфликт на улице в микрорайоне Юрьевец города Владимира в связи со сделанным в адрес фигуранта замечанием за разбитую на детской площадке бутылку.Разозлившись, подсудимый взял в своем автомобиле нож, с которым подбежал к потерпевшему и стал наносить удары.Однако мужчина не смог довести "дело" до конца, так как проходящие мимо люди помогли выбить нож из рук обвиняемого. Кроме того, очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали владимирца."В ходе расследования судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Виновному назначено 6,5 лет колонии строгого режима."Судом также удовлетворён иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 150 тыс рублей", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: freepik.com