В одной из владимирских гимназий школьников отправили на досрочные каникулы, чтобы не допустить...

В одной из владимирских гимназий школьников отправили на досрочные каникулы, чтобы не допустить вспышки кориВ гимназии № 39 города Владимира школьников отправили на каникулы раньше времени. Как сообщила администрация учебного заведения, в школе выявлены случаи заболевания корью среди детей.В связи с тем, что много учащихся не привиты от кори, в целях недопущения вспышки заболевания и во избежании карантина по кори, а также предупреждения распространения заболевания среди детей и взрослых, принято решение объявить каникулы с 19 по 22 февраля.Кроме того, для учащихся начальных классов, которые не могут быть оставлены без присмотра, будут организованы специальные группы.Ранее, в интервью "Вестям" подробно рассказала представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди о заболеваемости корью во Владимирской области.Напомним, чтобы привить ребёнка, нужно обратиться к своему участковому педиатру и взять направление. Добавим, ранее регион получил сразу три вакцины: трёхвалентную, паротитно-коревую и паротитную.Фото: freepik.com