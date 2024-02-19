ДТП случилось в минувшее воскресенье, 18 февраля, возле заправки “Сити Ойл” на Московском шоссе. Виновница аварии – 39-летняя дама за рулем “Шевроле Нива”. Как сообщили в ГИБДД,

ДТП случилось в минувшее воскресенье, 18 февраля, возле заправки “Сити Ойл” на Московском шоссе. Виновница аварии – 39-летняя дама за рулем “Шевроле Нива”. Как сообщили в ГИБДД, женщина не учла погодные условия и не выбрала безопасную скорость, в результате чего машину занесло. Она столкнулась с автомобилем “ВАЗ” и автобусом “Волгабас”. Как можно заметить на фотографиях