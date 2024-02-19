Смотрите в дайджесте:– Во владимирской школе №26 впервые за 70 лет пройдет капремонт– В 2024 году планируется ремонт дорог к спортобъектам региона– Ювелирный бренд посвятил Суздалю
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-19022024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 19.02.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Во владимирской школе №26 впервые за 70 лет пройдет капремонт– В 2024 году планируется ремонт дорог к спортобъектам региона– Ювелирный бренд посвятил Суздалю
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-19022024.html]Дайджест (общество) 19.02.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во владимирской школе №26 впервые за 70 лет пройдет капремонт– В 2024 году планируется ремонт дорог к спортобъектам региона– Ювелирный бренд посвятил Суздалю