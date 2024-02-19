Смотрите в дайджесте:– Во владимирской школе №26 впервые за 70 лет пройдет капремонт– В 2024 году планируется ремонт дорог к спортобъектам региона– Ювелирный бренд посвятил Суздалю

Смотрите в дайджесте:– Во владимирской школе №26 впервые за 70 лет пройдет капремонт– В 2024 году планируется ремонт дорог к спортобъектам региона– Ювелирный бренд посвятил Суздалю коллекцию украшений