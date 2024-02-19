«Горячая месть»: в Александрове женщина пыталась поджечь дачу бывшего возлюбленного Сотрудники...

«Горячая месть»: в Александрове женщина пыталась поджечь дачу бывшего возлюбленногоСотрудники УМВД России по Владимирской области задержали жительницу Александрова, подозреваемую в попытке поджога дачного дома.Поздно вечером 10 февраля в дежурную часть правоохранительной службы поступил звонок от владельца дома в районе Струнино. Мужчина сообщил о возгорании соседней дачи.К счастью, огонь не успел распространиться, так как был вовремя замечен. Вместе с другими соседями очевидец успел потушить пожар, без помощи спасателей.Прибывшие на место полицейские опросили свидетеля, который видел, как от дома соседа с канистрой в руках убегала его бывшая 32-летняя сожительница. На крики фигурантка не реагировала, остановить ее не успели, она села в припаркованную вдалеке машину и скрылась. Как выяснилось позже, в этот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.Сотрудники ОМВД по Александровскому району установили личность и местонахождение подозреваемой. Гражданка отрицать причастность не стала, объясняя это спланированным желанием отомстить бывшему возлюбленному.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». – сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В качестве наказания женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: freepik.com