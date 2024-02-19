Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ряд важнейших объектов в Петушинском...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ряд важнейших объектов в Петушинском районеПроизводство литьевых пластмасс, новая школа на 1100 мест и самые вкусные пряники страны. Глава региона Александр Авдеев посетил ряд важнейших объектов в Петушинском районе. О векторе развития- в нашем репортаже.Увеличить число рабочих на стройплощадке, не допускать отставания от графика. Глава региона Александр Авдеев требует от руководителей субподрядных организаций, которые возводят школу в Покрове, ускорить темпы.Современное образовательное учреждение на 1100 мест должно разгрузить действующие школы и помочь избавиться от второй смены. План - в середине марта закончить кровлю, начать подачу тепла, приступить к внутренней отделке здания.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- График очень напряженный. Для того, чтобы успеть сдать школу летом и вовремя запустить образовательный процесс, здесь потребуется еженедельная штабная работа.Самые вкусные пряники России - в Покрове... Покровский пряник - гастрономический бренд, который известен в стране и за её пределами, - один из символов Владимирской области. В 2023 году пряник из Покрова вошёл в число лучших национальных блюд. В Петушинском районе активно развивают гастротуризм.Виктор Вахлин, директор предприятия:- К пряничному производству мы планируем построить здесь некую экосистему, где будет присутствовать много спорта, развлечения всякие, в том числе и отельный бизнес, для того, чтобы привлечь туристов.А это уже производство литьевых пластмасс. Здесь с конвейера сходит экологичная одноразовая посуда из кукурузы и дерева. Задача - увеличить долю экологичных изделий до 80 процентов. Это огромный вклад не только в экономику региона, но и в экологию.Владислав Померанцев, генеральный директор завода литьевых пластмасс:- В качестве положительных сторон мы можем отметить увеличение заказов, увеличение объемов наработки продукции, появление новых клиентов, появление новых рынков сбыта, новых заказчиков, и переход в абсолютно новые технологии производства.Развиваться промышленному сектору помогают меры региональной поддержки. В марте здесь планируют открыть новый цех. Он обеспечит район новыми рабочими местами.Александр Сыпченко "Вести-Владимир".