Как будет реализовываться стратегия государственной национальной политики во Владимирской...

Как будет реализовываться стратегия государственной национальной политики во Владимирской области?Реализацию стратегии государственной национальной политики обсудили на заседании совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города Владимира.Для того, чтобы иностранцы, приехавшие на работу и учебу, скорее адаптировались к жизни в России, разработана специальная программа. Для них проводят лекции, которые помогают разобраться в обычаях и традициях, правилах поведения. Лекции планируют проводить в местах компактного проживания иностранцев.В этом году во Владимире продолжится грантовая поддержка проектов национальных диаспор. Сейчас проводится сбор заявок на участие. Общий вектор неизменен - областная столица - территория мира и согласия, на которой в добрососедстве проживают представители различных народов.Также глава Владимира Дмитрий Наумов оценил вклад Совета и национальных диаспор в дело помощи бойцам на передовой.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Мы все неоднократно в прошлом году вместе с вами собирались, решали вопросы, связанные с оказанием помощи, поддержки наших ребят, которые сегодня находятся на СВО. Это и добровольцы, и контрактники. А также их семьи, родители и близкие, которые сейчас у нас в городе. Практически все откликаются и оказывают помощь.