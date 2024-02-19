Как получить во Владимирской области грант на ведение сельского хозяйства?
В регионе продолжает...
Как получить во Владимирской области грант на ведение сельского хозяйства?
В регионе продолжает действовать грантовая поддержка "Агростартап". "Вести" побывали на ферме одного из победителей конкурса прошлого года. Репортаж Марии Артес.
В хозяйстве у Константина Нефедова - порядка двухсот овец, необычной, ромАновской породы. Подходящей для нашей средней полосы - морозостойкие и очень плодовитые, рассказывает фермер.
Константин Нефедов - фермер:
- Иногда бывает такое ,что даже овца может родить 5 ягнят. У нас самое большое было - это 4 ягненка, рекорд.
Мария Артес:
- Здесь в овчарне несколько козочек - Света, Катя и Ксюша. Местные козы кормилицы. Они помогают выкармливать ягнят, если у родной матери не хватает молока.Такое бывает нередко. Например, Света вскормила уже около 20 малышей.
Свой фермерский путь Константин Нефедов начинал с небольшого подсобного хозяйства. Постепенно его, можно сказать, хобби переросло в большое дело - появилась овчарня в 300 квадратов, несколько гектаров земли под кормовую базу. И в прошлом году фермер решил подать заявку на участие в грантовом конкурсе"Агростартап". Комиссия оценила бизнес-план - животноводу выделили 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Константин Нефедов - фермер:
- Мы видели, что нам не хватает самостоятельной заготовки кормовой базы. Именно сена. На сегодняшний день мы в полном объеме с этим процессом справились.
И в следующем году даже планируют поставлять сено в другие хозяйства. Дело, говорит фермер, пошло в гору. Теперь здесь работает зоотехник. Именно он порекомендовал пробурить на ферме скважину и установить систему фильтрации - чтобы овцы и козы пили только хорошую воду. Иначе у животных могут возникнуть проблемы с почками - особенно часто этим страдают козочки.
Строго следят и за питанием подопечных.
Владимир Малышев - животновод:
- Сейчас зима,кормим два раза в день. У нас тут ячмень давленный,с овсом. 50 на 50 размешенный. Едят хорошо, не брезгуют.
На реализацию проектов в рамках программы "Агростартап" региону в этом году выделены 54 миллиона рублей. Гранты предоставляются начинающим фермерам, чтобы они могли сделать первые шаги. Оценивает заявки региональное министерство сельского хозяйства. 15 лучших проектов ежегодно получают путевку в жизнь. Есть и условия. Получатель гранта обязан отработать "на земле" не менее 5 лет, создать до 2 рабочих мест и показать хорошую динамику. А чтобы "не толкаться плечами" с крупными производителями, в министерстве рекомендует обратить внимание на то, что имеет перспективу развития в нашем регионе.
Олег Пугаев - министр сельского хозяйства Владимирской области:
- Ремесленные сыры. Это очень интересная форма повышения своей доходности для тех предприятий, которые занимаются производством молока. Еще одно направление перспективное, которое уже доказало свою состоятельность.
- Это производство ягод и тех фруктов, которые традиционно на владимирской земле росли: это яблоко, груша, те сорта, которые здесь районированы ,слива.
А еще в этом году, объявленным президентом годом семьи, абсолютное преимущество среди конкурсантов будут иметь многодетные семьи. Сумма гранта по всем направлениям, кроме разведения крупного рогатого скота, до 5 миллионов рублей.
Мария Артес, Андрей Беляков. Илья Хлудов "Вести-Владимир".