Как получить во Владимирской области грант на ведение сельского хозяйства? В регионе продолжает...

Как получить во Владимирской области грант на ведение сельского хозяйства?В регионе продолжает действовать грантовая поддержка "Агростартап". "Вести" побывали на ферме одного из победителей конкурса прошлого года. Репортаж Марии Артес.В хозяйстве у Константина Нефедова - порядка двухсот овец, необычной, ромАновской породы. Подходящей для нашей средней полосы - морозостойкие и очень плодовитые, рассказывает фермер.Константин Нефедов - фермер:- Иногда бывает такое ,что даже овца может родить 5 ягнят. У нас самое большое было - это 4 ягненка, рекорд.Мария Артес:- Здесь в овчарне несколько козочек - Света, Катя и Ксюша. Местные козы кормилицы. Они помогают выкармливать ягнят, если у родной матери не хватает молока.Такое бывает нередко. Например, Света вскормила уже около 20 малышей.Свой фермерский путь Константин Нефедов начинал с небольшого подсобного хозяйства. Постепенно его, можно сказать, хобби переросло в большое дело - появилась овчарня в 300 квадратов, несколько гектаров земли под кормовую базу. И в прошлом году фермер решил подать заявку на участие в грантовом конкурсе"Агростартап". Комиссия оценила бизнес-план - животноводу выделили 2 миллиона 300 тысяч рублей.Константин Нефедов - фермер:- Мы видели, что нам не хватает самостоятельной заготовки кормовой базы. Именно сена. На сегодняшний день мы в полном объеме с этим процессом справились.И в следующем году даже планируют поставлять сено в другие хозяйства. Дело, говорит фермер, пошло в гору. Теперь здесь работает зоотехник. Именно он порекомендовал пробурить на ферме скважину и установить систему фильтрации - чтобы овцы и козы пили только хорошую воду. Иначе у животных могут возникнуть проблемы с почками - особенно часто этим страдают козочки.Строго следят и за питанием подопечных.Владимир Малышев - животновод:- Сейчас зима,кормим два раза в день. У нас тут ячмень давленный,с овсом. 50 на 50 размешенный. Едят хорошо, не брезгуют.На реализацию проектов в рамках программы "Агростартап" региону в этом году выделены 54 миллиона рублей. Гранты предоставляются начинающим фермерам, чтобы они могли сделать первые шаги. Оценивает заявки региональное министерство сельского хозяйства. 15 лучших проектов ежегодно получают путевку в жизнь. Есть и условия. Получатель гранта обязан отработать "на земле" не менее 5 лет, создать до 2 рабочих мест и показать хорошую динамику. А чтобы "не толкаться плечами" с крупными производителями, в министерстве рекомендует обратить внимание на то, что имеет перспективу развития в нашем регионе.Олег Пугаев - министр сельского хозяйства Владимирской области:- Ремесленные сыры. Это очень интересная форма повышения своей доходности для тех предприятий, которые занимаются производством молока. Еще одно направление перспективное, которое уже доказало свою состоятельность.- Это производство ягод и тех фруктов, которые традиционно на владимирской земле росли: это яблоко, груша, те сорта, которые здесь районированы ,слива.А еще в этом году, объявленным президентом годом семьи, абсолютное преимущество среди конкурсантов будут иметь многодетные семьи. Сумма гранта по всем направлениям, кроме разведения крупного рогатого скота, до 5 миллионов рублей.Мария Артес, Андрей Беляков. Илья Хлудов "Вести-Владимир".