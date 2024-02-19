Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели урок энергобезопасности и экологии для ребят из отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказания ранней помощи.

Сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели урок энергобезопасности и экологии для ребят из отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказания ранней помощи «Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Мероприятие организовано в рамках традиционного Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.Маленьким зрителям не только рассказали о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных принципах бережного отношения к природе и ее ресурсам.Урок прошел в игровой форме. Усвоить материал помогли мультфильмы и викторина, которую провел герой комиксов энергетик Теплослав. По завершении все участники получили памятные подарки от «Т Плюс».Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проводится в поддержку бережного отношения к природным ресурсам, труда энергетиков и экологического просвещения для детей разной возрастной категории. Он включает целый комплекс социальных мероприятий – это и конкурсы, и уроки по энергосбережению, тематические диктанты и многое другое. Владимирский филиал «Т Плюс» является традиционным партнером мероприятия.Реклама.