В прокуратуре посчитали, сколько злодеяний совершили в нашей области за минувший год.
В прокуратуре посчитали, сколько злодеяний совершили в нашей области за минувший год.
Цифра оказалась чуть меньше, чем в 2022-м (15986 против 16254). По-прежнему на первом месте стоят противоправные деяния небольшой и средней тяжести, на долю которых приходится почти 70%.
Кровавые бойни
Два года подряд не меняется количество убийств – 54. Некоторые из них отличаются особой жестокостью. Например, 7 июня 2023-го в одной из квартир в Костерёве нашли тела 67-летнего мужчины и 74-летней женщины. По подозрению в совершении преступления правоохранители почти сразу задержали двух ранее судимых мужчин. По версии следствия, накануне ночью эта парочка присоединилась к компании из четырёх человек, которая распивала спиртное. После этого они начали приставать к пожилой женщине, а когда один из присутствующих сделал замечание, те избили его, а пенсионерку семь раз ударили отвёрткой. После зверского убийства злодеи сбежали. Сейчас дело передали в суд.
Не менее жестокое преступление произошло в Коврове в прошлом феврале. Нетрезвый мужчина из дома престарелых и инвалидов пришёл в комнату к другому постояльцу, которого недолюбливал. Однако дверь ему открыл 57-летний знакомый жильца, на него и посыпались удары острия. Потом злоумышленник накинулся на хозяина комнаты. Оба мужчины погибли. Их тела нашла сотрудница соцучреждения.
Ещё один кровавый случай зарегистрировали в Гороховце. Там прошлым летом местный житель отправил на тот свет 33-летнего товарища. Что-то не поделив во время пьяной ссоры, мужчина схватил молоток и топор, с помощью которых расправился с жертвой. Инструменты он потом выбросил, а окровавленную одежду постирал. Однако это не помогло. Убийцу задержали, его ждёт суд.
Вместе с тем, по сведениям главного прокурора области Ивана Грибова, люди стали реже умышленно причинять тяжкий вред здоровью. В прошлом году таких преступлений насчитали 162, что на 3,2% меньше, чем в 2022-м. Также сократилось количество изнасилований, краж, грабежей и разбойных нападений.
Взятки гладки
Пошло вниз количество экономических преступлений. Некоторые из них оказались весьма курьёзными.
К примеру, председатель
профсоюза железнодорожников позарилась на... подарочные карты гипермаркета. Организация, дабы поощрить самых активных участников, купила карты номиналом от 500 до
5 тыс. руб. Дама-председатель часть «пластика» присвоила и закупилась на 53 тыс. руб. При этом сделала вид, что подарочные купоны выдала членам профсоюза. Теперь её судьбу решит Фрунзенский райсуд.
Замы сели
2023-й, скорее, стал годом громких приговоров. Так, в октябре за крупные взятки бывший заместитель губернатора Владимирской области Григорий Вишневский получил 10 лет колонии. За аналогичное преступление осудили ещё одного экс-заместителя главы региона – Рената
Чагаева.
Приговор по делу о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда в марте вынесли бывшему вице-губернатору Роману
Годунину. Его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции.
Отличился и экс-директор департамента (ныне министерства) имущественных и земельных отношений Павел Панфилов. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет за пять взяток и одно мошенничество на общую сумму 13 млн руб.
Мнение эксперта
Старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:
– Общая раскрываемость преступлений за год немного снизилась, буквально на 4%. При этом почти полностью – на 98% – раскрывают убийства, а также злодеяния коррупционной направленности.