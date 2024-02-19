В прокуратуре посчитали, сколько злодеяний совершили в нашей области за минувший год.

В прокуратуре посчитали, сколько злодеяний совершили в нашей области за минувший год.Цифра оказалась чуть меньше, чем в 2022-м (15986 против 16254). По-прежнему на первом месте стоят противоправные деяния небольшой и средней тяжести, на долю которых приходится почти 70%.Кровавые бойниДва года подряд не меняется количество убийств – 54. Некоторые из них отличаются особой жестокостью. Например, 7 июня 2023-го в одной из квартир в Костерёве нашли тела 67-летнего мужчины и 74-летней женщины. По подозрению в совершении преступления правоохранители почти сразу задержали двух ранее судимых мужчин. По версии следствия, накануне ночью эта парочка присоединилась к компании из четырёх человек, которая распивала спиртное. После этого они начали приставать к пожилой женщине, а когда один из присутствующих сделал замечание, те избили его, а пенсионерку семь раз ударили отвёрткой. После зверского убийства злодеи сбежали. Сейчас дело передали в суд.Не менее жестокое преступление произошло в Коврове в прошлом феврале. Нетрезвый мужчина из дома престарелых и инвалидов пришёл в комнату к другому постояльцу, которого недолюбливал. Однако дверь ему открыл 57-летний знакомый жильца, на него и посыпались удары острия. Потом злоумышленник накинулся на хозяина комнаты. Оба мужчины погибли. Их тела нашла сотрудница соцучреждения.Ещё один кровавый случай зарегистрировали в Гороховце. Там прошлым летом местный житель отправил на тот свет 33-летнего товарища. Что-то не поделив во время пьяной ссоры, мужчина схватил молоток и топор, с помощью которых расправился с жертвой. Инструменты он потом выбросил, а окровавленную одежду постирал. Однако это не помогло. Убийцу задержали, его ждёт суд.Вместе с тем, по сведениям главного прокурора области Ивана Грибова, люди стали реже умышленно причинять тяжкий вред здоровью. В прошлом году таких преступлений насчитали 162, что на 3,2% меньше, чем в 2022-м. Также сократилось количество изнасилований, краж, грабежей и разбойных нападений.Взятки гладкиПошло вниз количество экономических преступлений. Некоторые из них оказались весьма курьёзными.К примеру, председательпрофсоюза железнодорожников позарилась на... подарочные карты гипермаркета. Организация, дабы поощрить самых активных участников, купила карты номиналом от 500 до5 тыс. руб. Дама-пред­се­да­тель часть «пластика» присвоила и закупилась на 53 тыс. руб. При этом сделала вид, что подарочные купоны выдала членам профсоюза. Теперь её судьбу решит Фрунзенский райсуд.Замы сели2023-й, скорее, стал годом громких приговоров. Так, в октябре за крупные взятки бывший заместитель губернатора Владимирской области Григорий Вишневский получил 10 лет колонии. За аналогичное преступление осудили ещё одного экс-за­мес­ти­те­ля главы региона – РенатаЧагаева.Приговор по делу о картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда в марте вынесли бывшему вице-гу­бер­на­то­ру РомануГодунину. Его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции.Отличился и экс-ди­рек­тор департамента (ныне министерства) имущественных и земельных отношений Павел Панфилов. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет за пять взяток и одно мошенничество на общую сумму 13 млн руб.Мнение экспертаСтарший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:– Общая раскрываемость преступлений за год немного снизилась, буквально на 4%. При этом почти полностью – на 98% – раскрывают убийства, а также злодеяния коррупционной направленности.