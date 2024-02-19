Криптографический модуль «КриптоSDK» со встроенными отечественными средствами криптографической защиты (СКЗИ) получил положительное заключение ФСБ России на соответствие требованиям к

Криптографический модуль «КриптоSDK» со встроенными отечественными средствами криптографической защиты (СКЗИ) получил положительное заключение ФСБ России на соответствие требованиям к СКЗИ класса КС1. «КриптоSDK» — единственное решение в России, которое отвечает всем требованиям регулятора по безопасной работе с биометрией в мобильных приложениях. Программный модуль, разработанный компаниями «Ростелеком» и «КриптоПро», обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию через ЕСИА