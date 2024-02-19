Информация о госзакупке была размещена на соответствующем сайте 16 февраля. Компания-подрядчик будет определена уже 1 марта. Деньги на покупку общественного транспорта выделены из

Информация о госзакупке была размещена на соответствующем сайте 16 февраля. Компания-подрядчик будет определена уже 1 марта. Деньги на покупку общественного транспорта выделены из резервного фонда Владимирской области. Начальная цена контракта – 336 626 700 рублей, соответственно, один автобус обойдется мэрии примерно в 17 миллионов. Интересны характеристики закупаемых автобусов – администрация требует от 25 до 30