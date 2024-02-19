В онлайн-кинотеатре Wink.ru с 16 февраля 2024 года доступны все 14 серий масштабного шпионского детектива «ГДР» (16+). Рассказываем, почему надо смотреть этот проект. Производством сериала занималась

В онлайн-кинотеатре Wink.ru с 16 февраля 2024 года доступны все 14 серий масштабного шпионского детектива «ГДР» (16+). Рассказываем, почему надо смотреть этот проект. Производством сериала занималась кинокомпания «Всемирные Русские Студии» совместно с «НМГ Студией», онлайн-кинотеатром Wink.ru и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал пополнил линейку Wink Originals. С 26 февраля сериал