На федеральной трассе М-7 в Петушинском районе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в...

На федеральной трассе М-7 в Петушинском районе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в ДТПНакануне вечером (18 февраля 2024 года) произошло дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М-7, 108 км в Петушинском районе.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, в результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 1 единица техники.Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области