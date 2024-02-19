В воскресенье, 18 февраля, в Гусь-Хрустальном загорелся многоквартирный жилой дом.

В воскресенье, 18 февраля, в Гусь-Хрустальном загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл на улице Первомайской. В ликвидации возгорания участвовали 18 огнеборцев на 5 машинах. Площадь пожара составила около 200 кв. метров.Отмечается, что спасатели эвакуировали 16 горожан, среди которых оказались двое несовершеннолетних. О пострадавших не сообщается.