Народные приметы на 20 февраля. Как в день Луки обрести крепкое здоровье?
Во вторник, 20 февраля...
Народные приметы на 20 февраля. Как в день Луки обрести крепкое здоровье?
Во вторник, 20 февраля 2024 года, православные чтят преподобного Луку Елладского.
В народе его прозвали Могущница или Феня – спасовы коренья, потому что крестьяне верили, что этот день – лучшее время для приготовления отваров и настоев из целебных трав. Наши предки считали, что чудодейственная сила кореньев наделяла человека силой, красотой и богатством.
Монах принял постриг в 14 лет, будучи простым пастухом. Строго соблюдая обеты и собрав общину последователей, он построил храм, после чего получил дар целительства. На Руси его вспоминают, как известного епископа Лампасакийского, - покровителя искренне молящихся о помощи в нуждах. Многих он обратил к Богу и избавил от тяжелых недугов.
Что можно и нельзя делать в день Луки?
- Рекомендуется заняться выпечкой. Имя Луки ассоциировали в народе с луком, и потому в этот день пекли луковые пирожки.
- В этот день нужно пить много травяного чая. Крестьяне верили, что это дарует крепкое здоровье.
- По обычаям запрещалось мести пол в доме к порогу, чтобы избежать вытаскивания всего богатства.
- Наши предки в этот день не носили одежду зеленого цвета, так как таким образом можно было привлечь к себе беду.
- Поднимать с земли чужой крест считалось недопустимым из-за возможной печали.
Народные приметы на 20 февраля:
- Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, - лето будет теплым.
- Красный закат - к сырому лету.
- Тот, кто родился в этот день, с возрастом научится понимать язык растений.
- Чем большую милостыню подашь в этот день, тем больше тебе вернется потом.
Фото: freepik.com