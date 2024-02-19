Народные приметы на 20 февраля. Как в день Луки обрести крепкое здоровье? Во вторник, 20 февраля...

Народные приметы на 20 февраля. Как в день Луки обрести крепкое здоровье?Во вторник, 20 февраля 2024 года, православные чтят преподобного Луку Елладского.В народе его прозвали Могущница или Феня – спасовы коренья, потому что крестьяне верили, что этот день – лучшее время для приготовления отваров и настоев из целебных трав. Наши предки считали, что чудодейственная сила кореньев наделяла человека силой, красотой и богатством.Монах принял постриг в 14 лет, будучи простым пастухом. Строго соблюдая обеты и собрав общину последователей, он построил храм, после чего получил дар целительства. На Руси его вспоминают, как известного епископа Лампасакийского, - покровителя искренне молящихся о помощи в нуждах. Многих он обратил к Богу и избавил от тяжелых недугов.Что можно и нельзя делать в день Луки?- Рекомендуется заняться выпечкой. Имя Луки ассоциировали в народе с луком, и потому в этот день пекли луковые пирожки.- В этот день нужно пить много травяного чая. Крестьяне верили, что это дарует крепкое здоровье.- По обычаям запрещалось мести пол в доме к порогу, чтобы избежать вытаскивания всего богатства.- Наши предки в этот день не носили одежду зеленого цвета, так как таким образом можно было привлечь к себе беду.- Поднимать с земли чужой крест считалось недопустимым из-за возможной печали.Народные приметы на 20 февраля:- Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, - лето будет теплым.- Красный закат - к сырому лету.- Тот, кто родился в этот день, с возрастом научится понимать язык растений.- Чем большую милостыню подашь в этот день, тем больше тебе вернется потом.Фото: freepik.com