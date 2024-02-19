Ограничения на недвижимость смотивировали жителя Владимира погасить задолженность по...

Ограничения на недвижимость смотивировали жителя Владимира погасить задолженность по алиментамПриставы Ленинского района открыли исполнительное производство о взыскании алиментов с жителя города Владимира.Мужчина должен был выплачивать 1/4 от ежемесячного дохода на содержание своего ребенка. Однако, эту обязанность он важной не посчитал, и осуществлять свои обязательства не захотел. Как итог, - образовался долг более чем на 370 тысяч рублей.В отношении такого «отца» было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости, временное ограничение на выезд за пределы России, а также на пользование должником специальным правом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.Когда мужчина решил распорядиться своим имуществом, судебные приставы ему отказали, сообщив, что для сделки необходимо погасить задолженность по алиментам.Для тех, кого совесть не беспокоит, существуют судебные ограничения. Так и в этом случае они повлияли на мужчину, который в результате погасил всю сумму долга.