Осторожно: мошенники! Почти 140 миллионов рублей перевели аферистам жители Владимирской области с...

Осторожно: мошенники! Почти 140 миллионов рублей перевели аферистам жители Владимирской области с начала 2024 годаТолько за прошедшую неделю сотрудниками полиции зарегистрированы 59 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие лишились в общей сложности более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Схемы, которые используют злоумышленники остаются неизменными: «дополнительный доход от инвестиций», «перевод денег на безопасный счет» и «ваш родственник стал виновником ДТП».1 млн рублей накануне лишился житель Камешковского района. 5 февраля мужчина обратился в полицию и сообщил, что его обманули мошенники под предлогом дополнительного заработка на торговой платформе. После очередного перевода от местного жителя связь с ним со стороны афериста прервалась.1,5 млн рублей за аналогичную «возможность заработать» перевел дистанционным аферистам житель Владимира. 10 февраля заявление от потерпевшего поступило в полицию.Не сохранил свои 640 000 рублей житель региональной столицы. «Безопасный счет» оказался небезопасным, а деньги поступили на счет телефонных мошенников. Мужчина, осознав, что разговаривал вовсе не с сотрудником банка и потерял крупную сумму денег, обратился с заявлением в полицию.По всем фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.Всего за неполные два месяца 2024 года потерпевшие от действий мошенников лишились в общей сложности почти 140 млн рублей.В случае поступления звонков с требованиями о передаче денежных средств незамедлительно прекращайте общение! Не совершайте каких-либо операций по переводу денег, не убедившись в надёжности собеседника! При возникновении любых сомнений обратитесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112.Фото: freepik.com