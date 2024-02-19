Перед судом предстанет , сбивший насмерть пешехода во Владимирской области Обвинительное...

Перед судом предстанет , сбивший насмерть пешехода во Владимирской областиОбвинительное заключение в отношении жителя Московской области заключено заместителем Вязниковского межрайонного прокурора.В ноябре 2023 года водитель автомобиля «BMW» двигался по федеральной дороге М-7 «Волга» в сторону Нижнего Новгорода. Нарушив Правила дорожного движения, он ехал со скоростью около 120 км/ч., что превышает разрешимую норму.Мужчина также не учел сложную обстановку на дороге, а именно гололед и заснеженную проезжую часть.Увидев стоящие большегрузные автомобили, он решил совершить резкий маневр и допустил съезд на тротуар, по которому в тот момент двигался пешеход. В результате аварии потерпевший скончался.«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.За совершенное преступление фигуранту грозит срок лишения свободы до 5 лет.Фото: freepik.com