В одной из квартир города Александрова располагалась почти профессиональная теплица с запрещенными растениями. Двое сообщников арендовали помещение у третьего, которого тоже вовлекли в

В одной из квартир города Александрова располагалась почти профессиональная теплица с запрещенными растениями. Двое сообщников арендовали помещение у третьего, которого тоже вовлекли в преступную деятельность. Как сообщили в УМВД, в одной из комнат подозреваемые создали все необходимые условия для выращивания незаконных растений. Там установили вытяжку, кондиционеры и систему освещения. Марихуана и кактусы принесли урожай. Его