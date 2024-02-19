Пушистые зверьки: во Владимирской области енотовидные собаки попали в фотоловушку Хитрые...

"Пушистые зверьки": во Владимирской области енотовидные собаки попали в фотоловушкуХитрые енотовидные собаки попали в фотоловушку в Клязьминско-Лухском Заказнике. Видео появилось в группе "Гнездо Натуралиста".На кадрах зверьки активно трутся шерсткой о снег. И, оказывается, не веселья ради. Животные почуяли метку, видимо, более крупного животного. И пытаются перенять его запах - это помогает скрываться от хищников.Подобные "ароматные метки" для животных основной источник информации о соседях по лесу. По запаху звери даже могут узнать, в каком настроении было оставившее его животное.