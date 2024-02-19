Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область придет оттепель Центральная часть...

Синоптики рассказали, когда во Владимирскую область придет оттепельЦентральная часть антициклона будет дирижировать оркестром погоды ближайшую неделю. Взяв курс на оттепель, температурный фон будет соответствовать климатической норме.Вторник, 20 февраля 2024 года, начнется с бодрящей свежести, - возможно, кофе не пригодится. Утром ожидайте отметку на термометре -11°C.«Ленивый» южный ветер будет двигаться со скоростью 2 м/с, а влажность будет колебаться в 80-85%.Погода днем будет тянуться к весне, но без солнца, - оно пока не готово радовать нас своими лучами. Осадков тоже не ожидается. Облачное небо будет стабильным, а температура воздуха составит -4°C.Вечером неожиданно выглянет небесное светило и одарит нас закатом. Но сильно не расслабляйтесь, ведь тучи закроют его довольно быстро, - в этот вторник они хотят быть в центре внимания. Погода на улице в темное время суток будет ощущаться на -8°C.В целом, погода обещает быть мягкой. Даже атмосферное давление, которому подвластно состояние метеозависимых людей, будет держаться в нормальной отметке - 758 мм ртутного столба.Синоптики из Гидрометцентра России информируют, что в начале недели в регионе будет распространяться более холодный воздух, но ближе к выходным циклон с севера-запада обеспечит повышение показания термометров.Народный прогноз на 20 февраля:На Руси верили: если облака по небу высоко плывут, то потеплеет; в обед ветер поднялся – летом будет хороший урожай; луна покраснела — ветер поднимется.Фото: freepik.com