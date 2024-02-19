Смотрите Вести в 14:30: кто стал победителем в гонке дронов, которая прошла в Коврове Петушки и...

Смотрите "Вести" в 14:30: кто стал победителем в гонке дронов, которая прошла в КовровеПетушки и пряники- У них здесь своя атмосфера. Губернатору Александру Авдееву продемонстрировали последние достижения Петушинского района.Рубрика "Эксперименты"- Регион у нас очень химический. Опыты в передовой химлаборатории. Какие эксперименты будут проводить в новом классе.Полетели!- Здесь соревнуются беспилотники. Кто стал победителем в гонке дронов, которая прошла в Коврове?