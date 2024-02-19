Смотрите Вести в 14:30: кто стал победителем в гонке дронов, которая прошла в Коврове
Петушки и...
Смотрите "Вести" в 14:30: кто стал победителем в гонке дронов, которая прошла в Коврове
Петушки и пряники
- У них здесь своя атмосфера. Губернатору Александру Авдееву продемонстрировали последние достижения Петушинского района.
Рубрика "Эксперименты"
- Регион у нас очень химический. Опыты в передовой химлаборатории. Какие эксперименты будут проводить в новом классе.
Полетели!
- Здесь соревнуются беспилотники. Кто стал победителем в гонке дронов, которая прошла в Коврове?