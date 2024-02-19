Смотрите Вести в 9.00: молодое динамично развивающееся хозяйство получило крупный грант
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Смотрите "Вести" в 9.00: молодое динамично развивающееся хозяйство получило крупный грант
- Петушки и пряники
У них здесь своя атмосфера.Губернатору Александру Авдееву продемонстрировали последние достижения Петушинского района.
- Агростартап в деле
Мечта сбылась. Молодое динамично развивающееся хозяйство получило крупный грант - история фермера из Меленковского района.
- Передовой класс
И экспериментальные каникулы в передовой химлаборатории. Какие исследования будут проводить в новом классе?