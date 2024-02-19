Смотрите Вести в 9.00: молодое динамично развивающееся хозяйство получило крупный грант -...

Смотрите "Вести" в 9.00: молодое динамично развивающееся хозяйство получило крупный грант- Петушки и пряникиУ них здесь своя атмосфера.Губернатору Александру Авдееву продемонстрировали последние достижения Петушинского района.- Агростартап в делеМечта сбылась. Молодое динамично развивающееся хозяйство получило крупный грант - история фермера из Меленковского района.- Передовой классИ экспериментальные каникулы в передовой химлаборатории. Какие исследования будут проводить в новом классе?