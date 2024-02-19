Зубры выходят к людям. В селе Польцо Муромского района рогатый гость подошел к частному дому местной жительницы. Видео разлетелось по социальным сетям. К слову, зверь вел себя спокойно.

Зубры выходят к людям. В селе Польцо Муромского района рогатый гость подошел к частному дому местной жительницы. Видео разлетелось по социальным сетям. К слову, зверь вел себя спокойно. Хозяйка дома не испугалась и даже пообщалась с незваным гостем: “Ты можешь мне сказать, что ты сюда пришел? Меня пугать, да?” Еще пару диких зубров в селе