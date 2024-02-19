Стали известны подробности возгорания частного дома в Гусь-Хрустальном Крупный пожар накануне...

Стали известны подробности возгорания частного дома в Гусь-ХрустальномКрупный пожар накануне произошел в Гусь-Хрустальном. Эвакуировано 16 человек, в том числе двое детей.Горожане делятся в социальных сетях кадрами первых минут пожара. Скорость распространения огня была такой, что людям пришлось буквально в домашних тапочках покидать свои квартиры.Загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Первомайская. Площадь пожара составила около двухсот квадратов, сообщили в региональном МЧС.Информация о пострадавших не поступала.