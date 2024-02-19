Стали известны подробности возгорания частного дома в Гусь-Хрустальном
Крупный пожар накануне...
Стали известны подробности возгорания частного дома в Гусь-Хрустальном
Крупный пожар накануне произошел в Гусь-Хрустальном. Эвакуировано 16 человек, в том числе двое детей.
Горожане делятся в социальных сетях кадрами первых минут пожара. Скорость распространения огня была такой, что людям пришлось буквально в домашних тапочках покидать свои квартиры.
Загорелся деревянный многоквартирный дом на улице Первомайская. Площадь пожара составила около двухсот квадратов, сообщили в региональном МЧС.
Информация о пострадавших не поступала.