17-летнюю девушку на пешеходном переходе сбил автобус 10С муниципального перевозчика. Общественный транспорт наехал на несовершеннолетнюю 16 февраля в 16:45, сообщают в ГИБДД области. Случилось

17-летнюю девушку на пешеходном переходе сбил автобус 10С муниципального перевозчика. Общественный транспорт наехал на несовершеннолетнюю 16 февраля в 16:45, сообщают в ГИБДД области. Случилось всё на Вокзальной улице у дома №32 – рядом находится остановка под названием «Железнодорожная улица». Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области Водитель автобуса “Волгабас” 1955 г. р. (69 лет), двигаясь