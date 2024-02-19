По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году во Владимирской области планируется восстановить свыше 10 км автотрасс, ведущих к спортивным сооружениям.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году во Владимирской области планируется восстановить свыше 10 км автотрасс, ведущих к спортивным сооружениям. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказала регионального правительства.Так, в областной столице отремонтируют улицу Горького, а в Коммунаре работы пройдут на дороге, ведущей к стадиону и школе №46. Кроме того, будут восстановлены улица Октябрьская в Судогде и улица Шибаева в Собинке. В Петушинском районе должны починить автотрассу до конно-спортивного клуба в Старове.