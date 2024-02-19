В Александрове правоохранители арестовали троих мужчин, подозреваемых в выращивании наркосодержащих растений.

В Александрове правоохранители арестовали троих мужчин, подозреваемых в выращивании наркосодержащих растений. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Под плантацию нелегальных растений была отведена одна из комнат в городской квартире. Фигуранты установили в помещении необходимое оборудование. Собранный «урожай» подозреваемые перевозили в другой дом, где расфасовывали для последующей реализации.«Наркоаграрии дали признательные показания», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Сами фигуранты находятся под стражей.