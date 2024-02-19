В Ковровском районе столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие. ДТП произошло 18 февраля после полуночи. На федеральной трассе М7 не разъехались «Тойота» и «Лада Гранта». Очевидно,

В Ковровском районе столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие. ДТП произошло 18 февраля после полуночи. На федеральной трассе М7 не разъехались «Тойота» и «Лада Гранта». Очевидно, 52-летний водитель отечественного авто получил серьезные травмы. По информации спасателей, мужчина не мог двигаться от полученного удара. Ему потребовалась госпитализация. Медики транспортировали пострадавшего в машину скорой помощи. Водитель иномарки 77