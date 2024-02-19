В городе Александрове сотрудники полиции задержали наркоаграриев, выращивавших запрещенные...

В городе Александрове сотрудники полиции задержали наркоаграриев, выращивавших запрещенные растенияВ городе Александрове сотрудники УМВД России по Владимирской области задержали местных жителей в возрасте 33, 30 и 26 лет, причастных к незаконному обороту наркотических средств.Полицейскими установлено, что двое сообщников в арендованной у 33-летнего знакомого квартире, переоборудовали одну из комнат специально для выращивания запрещённых растений: конопли и кактусов, содержащих галлюциноген.Для их полноценного роста они установили в помещении вытяжку, кондиционеры и систему освещения. Полученный урожай подельники переработали и перевезли в другое место, где упаковали по вакуумным брикетам и пакетам с целью дальнейшего сбыта."Оперативники изъяли из незаконного оборота четыре кактуса, части конопли массой более 1 килограмма, более 2,8 килограмма марихуаны, а также синтетический наркотик МДМА массой 6 граммов", - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Наркоаграрии дали признательные показания.В настоящее время в отношении наркоаграриев возбуждены уголовные дела.Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: УМВД по Владимирской области