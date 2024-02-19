В городе Гусь-Хрустальный 22 семьям, проживающим в аварийных домах, не предоставляют...

В городе Гусь-Хрустальный 22 семьям, проживающим в аварийных домах, не предоставляют благоустроенное жильеВ результате проверки межрайонной прокуратурой установлено, что дома № 47 и 51 по ул. Октябрьская, № 5 по ул. Транспортная, № 19 по ул. Свердлова, № 17 по ул. Осьмова в городе Гусь-Хрустальный и дома № 40 и 55 по ул. Советская, № 18 по ул. Строительная, № 14 по ул. Мира в поселке Гусевский включены в областную адресную программу.Программа утверждена постановлением администрации Владимирской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, срок расселения аварийных домов установлен до 31.12.2023.Однако, по состоянию на 22 января 2024 22 семьям, проживающим в указанных домах, благоустроенные жилые помещения не предоставлены.В итоге прокурор внес главе администрации города представление с требованием об устранении выявленных нарушений.Восстановление нарушенных прав жильцов аварийных домов находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области