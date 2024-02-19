В городе Гусь-Хрустальный при крупном пожаре в жилом доме спасатели эвакуировали 16 человек, из них...

В городе Гусь-Хрустальный при крупном пожаре в жилом доме спасатели эвакуировали 16 человек, из них 2 ребёнка18 февраля 2024 года в городе Гусь-Хрустальный, на улице Первомайская произошел мощный пожар в многоквартирном жилом доме.В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что предварительная площадь возгорания составила 200 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасателями МЧС эвакуировано 16 человек, в том числе 2 ребёнка.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области