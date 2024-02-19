В Камешковском районе Владимирской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавшая 18 февраля...

В Камешковском районе Владимирской области произошло серьезное ДТП, есть пострадавшая18 февраля 2024 года на дороге у поселка Придорожный Камешковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.Как сообщают в пресс-службе Россоюзспас Владимирской области, в результате столкновения "ВАЗ (LADA) 2112" и "Volkswagen Polo" пострадала женщина 1980 года рождения.К месту происшествия выезжала дежурная смена аварийно-спасательного формирования владимирского РОССОЮЗСПАСА.Деблокировка пострадавшей не понадобилась. Первую помощь женщине оказали врачи, прибывшие на место аварии.Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области I Мониторинг33