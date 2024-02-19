Агрессивный водитель “Лады” не смог сдержать эмоций после ДТП и избил водителя автобуса 13-ого маршрута до потери сознания. Произошло всё в субботу, 17 февраля, в Коврове. Как уточняют

Агрессивный водитель “Лады” не смог сдержать эмоций после ДТП и избил водителя автобуса 13-ого маршрута до потери сознания. Произошло всё в субботу, 17 февраля, в Коврове. Как уточняют сотрудники УМВД, конфликт, попавший на камеру видеорегистратора, случился на улице Маяковского. Видео завирусилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина, управляющий общественным транспортом, выходит уточнить, что