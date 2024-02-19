В Коврове мужчина, избивший водителя автобуса, стал фигурантом уголовного дела
Ковровская...
В Коврове мужчина, избивший водителя автобуса, стал фигурантом уголовного дела
Ковровская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту побоев, нанесённых водителю автобуса одного из городских маршрутов.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 17 февраля днем в районе дома № 28 по улице Маяковского в городе Коврове между местным жителем - водителем автомобиля "Лада Веста" и водителем автобуса одного из городских маршрутов завязалась драка.
В социальных сетях, в группе "Подслушано Ковров" появилось видео драки, которое опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что автомобилист наносит удары кулаком по лицу водителя автобуса, который падает без сознания. В это время на встречной полосе останавливаются другие автомобилисты и пытаются помочь пострадавшему.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Побои" (ст. 116 УК РФ).
Фото: кадр из видео группы "Подслушано Ковров"