В Коврове мужчина, избивший водителя автобуса, стал фигурантом уголовного дела Ковровская...

В Коврове мужчина, избивший водителя автобуса, стал фигурантом уголовного делаКовровская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту побоев, нанесённых водителю автобуса одного из городских маршрутов.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 17 февраля днем в районе дома № 28 по улице Маяковского в городе Коврове между местным жителем - водителем автомобиля "Лада Веста" и водителем автобуса одного из городских маршрутов завязалась драка.В социальных сетях, в группе "Подслушано Ковров" появилось видео драки, которое опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что автомобилист наносит удары кулаком по лицу водителя автобуса, который падает без сознания. В это время на встречной полосе останавливаются другие автомобилисты и пытаются помочь пострадавшему.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Побои" (ст. 116 УК РФ).Фото: кадр из видео группы "Подслушано Ковров"