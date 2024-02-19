В Коврове прошли соревнования по гонкам дронов В городе оружейников на базе Ковровской...

В Коврове прошли соревнования по гонкам дроновВ городе оружейников на базе Ковровской технологической академии под эгидой Народного фронта и технопарка «Кванториум» прошли соревнования по гонкам дронов.В соревнованиях приняли участие 70 человек из разных регионов страны. Участники гонок - ребята от десяти лет, до уже взрослых дроноводов.Они соревновались в двух категориях: fpv-дроны габаритами до 70 миллиметров и полёты в техническом симуляторе.Операторы, используя VR-шлемы должны за максимально короткий срок пройти трассу, пролетев через все препятствия и контрольные точки. Белгородцы оказались в испытаниях лучшими, и взяли все шесть призовых мест в двух номинациях.Белгородчина - приграничный регион, который регулярно подвергается атаке украинских беспилотников.Степан Синицын, участник соревнований:- Все мои друзья этим занимаются, и я начал летать на дронах.Олег Грязнов, руководитель команды "Белдрон" (Белгородская область):- Это безопасные однобаночные нано-дроны, подготовка к этому виду возможна даже в доме, в квартире, в рекреации в школе, в техникуме. То есть с точки зрения ресурсов и безопасности, - это самый безопасный класс. Ну, после симуляторов, конечно. Мы рады, что во Владимире есть такая инициативная команда, которая эти соревнования решила развивать.В турнире так же приняли участие пятеро военнослужащих, - это инженеры из зоны СВО. В настоящий момент они проходят обучение в Коврове. Занятия для них проводят члены Ассоциации воздушно-инженерной школы.Активисты Народного фронта передали бойцам готовый беспилотник, комплекты для сборки, а также пульты, очки виртуальной реальности, устройства для подзарядки, батареи питания.