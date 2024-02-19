Троих жителей Республики Чувашия высадили из поезда в Муроме. Товарищи ехали в Ижевск. Ожидание в дороге они скрашивали алкоголем и оскорблением пассажиров, рассказали в пресс-службе

Троих жителей Республики Чувашия высадили из поезда в Муроме. Товарищи ехали в Ижевск. Ожидание в дороге они скрашивали алкоголем и оскорблением пассажиров, рассказали в пресс-службе Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте. Полицейских вызвал начальник поезда «Москва – Ижевск». Ближайшей остановкой был Муром, поэтому наряд требовался именно туда. Прибыв на место, полицейские выяснили, что в