На федеральной трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 20.00 на 180 километре автодороги. В результате столкновения одна машина перевернулась на крышу. Кроме того, участника аварии зажало в деформированной конструкции, и спасателям пришлось его деблокировать.В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.