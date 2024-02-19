В основном от заразных инфекций страдают несовершеннолетние.

В основном от заразных инфекций страдают несовершеннолетние.Болезнь в крапинкуВ нашем регионе зафиксировали вспышку кори, сообщает управление Роспотребнадзора. Как говорит статистика, у каждого 15-го заболевшего проявляются осложнения: от гайморита, отита, пневмонии до потери слуха и зрения.В феврале очаг заболевания обнаружили в одном из учебных учреждений Гусь-Хрус­таль­но­го, правда, в каком именно, в ведомстве не уточнили. Зато назвали точную цифру: лабораторно подтвердили 13 случаев, все ребята оказались не привиты.К счастью, медики вовремя оказали помощь детям, поэтому обошлось без серьёзных последствий.– Диагноз поставили вовремя, поэтому очаг не разросся, – объяснили в ведомстве благополучия.Если в 2023-м медики выявили заразу у 35 человек, то с начала года санитарные врачи уже зафиксировали 16 случаев кори, среди заболевших был лишь один совершеннолетний.Без укола не обойтисьПовышение температуры, насморк, конъюнктивит и сыпь – основные признаки кори. В этом случае с обращением к специалистам медлить нельзя. И о профилактике лучше не забывать. Ещё в 2023 году глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому от заразы должны привить даже тех, кого не иммунизировали в детстве.Дошкольная инфекцияНа прошлой неделе выявили ещё один очаг, на этот раз поразивший детей из Коврова. Девять малышей из детского сада № 59 города оружейников буквально свалила с ног острая кишечная инфекция – у детей началась рвота и подскочила температура.После произошедшего проверяющие направились в дошкольное учреждение и отобрали пробы продуктов сырья, а также взяли смывы и анализы у больных сотрудников.– Во время проверки обнаружили нарушения санитарных правил в детском саду, которые и послужили причиной заболевания ребят. В отношении допустивших нарушение примут меры административного реагирования, – уточнили в Роспотребнадзоре.Помещение детсада продезинфицировали и провели генеральную уборку. На карантин учреждение не закрыли, однако контроль усилили. Перед тем как переступить порог детсада, дошколята в обязательном порядке измеряли температуру. При малейшем подозрении на инфекцию их отправляли домой.Подцепить нововирус, говорят в ведомстве, проще простого. Инфекция, как правило, носит сезонный характер и передаётся пищевым путём, после того как съели немытые овощи, фрукты, или же контактно-бытовым – через посуду, предметы обихода, которыми пользовался заболевший.Чтобы не заразиться, специалисты советуют соблюдать простые правила: тщательно мыть руки, особенно после того, как приходите с улицы или из туалета; пить бутилированную или кипячёную воду; мыть овощи и фрукты под проточной водой; тщательно проваривать и прожаривать продукты, которые желательно съедать сразу после приготовления; использовать индивидуальные полотенца и бельё.Мнение экспертаОфициальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди:– Прививку от кори ставят дважды: первый раз – когда ребёнку исполнится год, второй – в шесть лет. Только тогда у человека формируется иммунитет.Если вас в детстве вовсе не вакцинировали против этой заразы, это можете сделать во взрослом возрасте, причём между прививками должно пройти несколько месяцев. Так как специфического лечения кори не существует, именно вакцинация – лучшая защита от заболевания.