В результате пожара в Судогодском районе сгорел частный деревенский дом Ночью 19 февраля 2024 года...

В результате пожара в Судогодском районе сгорел частный деревенский домНочью 19 февраля 2024 года произошел пожар в частном жилом доме в деревне Непейцыно Судогодского района. Предварительная площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области