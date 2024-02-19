В результате пожара в Судогодском районе сгорел частный деревенский дом
Ночью 19 февраля 2024 года...
В результате пожара в Судогодском районе сгорел частный деревенский дом
Ночью 19 февраля 2024 года произошел пожар в частном жилом доме в деревне Непейцыно Судогодского района. Предварительная площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 11 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области