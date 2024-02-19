В Собинском районе после вмешательства прокуратуры была возобновлена работа подъёмных платформ на надземных пешеходных переходах через федеральную трассу М-7.

В Собинском районе после вмешательства прокуратуры была возобновлена работа подъёмных платформ на надземных пешеходных переходах через федеральную трассу М-7. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.С жалобой на работу подъёмников к правоохранителям обратился житель села Ворша. В ходе проведённой проверки было установлено, что платформы не функционируют должным образом и граждане с ограниченными возможностями не могут ими пользоваться.«После вмешательства прокурора работоспособность подъёмных платформ на надземных пешеходных переходах и связь с оператором для организации доступа в кабину подъёмника восстановлены», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.