Многоквартирный жилой дом №13 на улице Новая в поселке Новый загорелся 17 февраля. Спасателям о пожаре сообщили в 14:20, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Возгорание возникло в комнате

Многоквартирный жилой дом №13 на улице Новая в поселке Новый загорелся 17 февраля. Спасателям о пожаре сообщили в 14:20, рассказали в пресс-службе МЧС по области. Возгорание возникло в комнате одной из квартир. Сгорела отделка комнаты и имущество. И пусть пожар был некрупный (огонь распространился на 4 квадратных метра), в нем пострадал мужчина 56-ти лет. Его