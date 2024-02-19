В Вязниках перед судом предстанет житель Московской области.

В Вязниках перед судом предстанет житель Московской области. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Правоохранители установили, что обвиняемый на иномарке ехал по федеральной трассе М-7 «Волга» со скоростью около 120 км/ч. Во время движения он съехал на обочину и сбил находившегося там пешехода. Потерпевший получил тяжёлые травмы и умер на месте.В настоящее время уголовное дело передано в суд.«За совершение указанного преступления возможно назначение наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - отмечает пресс-служба региональной прокуратуры.