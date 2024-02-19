Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ зафиксирует высокую доходность на рынке сбережений.

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ зафиксирует высокую доходность на рынке сбережений. При этом банки, ожидая скорого возвращения цикла смягчения политики регулятора, будут стремиться сделать более привлекательными условия по вкладам до года. Продление «времени вкладчика» стимулирует дальнейший рост сберегательной активности россиян. По прогнозам аналитиков ВТБ, за февраль-март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе может достигнуть 900 млрд рублей.Как и прогнозировалось, Центробанк на своем заседании сохранил ключевую ставку. Текущий уровень стоимости денег в экономике регулятор считает достаточным для сдерживания инфляционных процессов и достижения цели в 4%. Тренд на поддержание ключевой ставки, с большой долей вероятности, продлится до конца второго квартала, а затем ЦБ РФ вернется к циклу смягчения монетарной политики.На этом фоне банки будут постепенно корректировать доходность по долгосрочным вкладам (от года). В то же время ставки по депозитам до 12 месяцев большинство игроков сохранят без изменений. Таким образом, в ближайшей перспективе такие инструменты будут становиться привлекательнее долгосрочных. Кроме того, в преддверии гендерных праздников можно ожидать запуска целого ряда акций, промо-вкладов и других улучшенных условий по сберегательным продуктам.Сложившаяся ситуация на финансовом рынке будет стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств – прежде всего, в национальной валюте. По прогнозам, за февраль-март прирост объема рублевых средств физлиц в целом по системе может достигнуть 900 млрд рублей. В целом в 2024 году ожидается увеличения рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%.