Во Владимирской области завершился чемпионат МВД России по спортивному и боевому самбо. В течение недели за победу боролись более 520 спортсменов-полицейских, представляющих 41 регион страны.

Во Владимирской области завершился чемпионат МВД России по спортивному и боевому самбо. В течение недели за победу боролись более 520 спортсменов-полицейских, представляющих 41 регион страны. В состав 56 команд, в числе которых представители 15 ведомственных образовательных организаций, вошли 45 мастеров спорта России международного класса и заслуженных мастеров спорта. Иван Горбунов, начальник Главного управления по контролю