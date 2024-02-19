Полицейские задержали 32-летнюю жительницу Александровского района.

Полицейские задержали 32-летнюю жительницу Александровского района. Даму подозревают в попытке поджога дачного дома бывшего сожителя. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл 10 февраля в садовом товариществе в районе Струнино. Один из владельцев местных участков сообщил стражам порядка о попытке поджечь близлежащую дачу. Он видел, как от строения отбегала дама с канистрой в руках. В женщине бдительный гражданин опознал экс-сожительницу соседа.Подозреваемую задержали, и на допросе она во всём призналась. Гражданка рассказала, что таким образом хотела отомстить бывшему мужчине.В настоящий момент в отношении дамы возбуждено уголовное дело. Сама фигурантка находится под подпиской о невыезде.